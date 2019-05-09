Fatih'te 5 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi

Fatih Belediyesi tarafından Şehremini Büyük Saray Meydanı'nda düzenlenen iftarda programında 5 bin vatandaş bir araya geldi.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi ve daha samimi olması için her akşam farklı bir mahallede iftar sofrası kuran Fatih Belediyesi, bu kez Şehremini'de Büyük Saray Meydanı'nın da 5 bin kişilik iftar verdi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da iftara katılarak vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı. İftar öncesi alana gelen Başkan Turan, masaları tek tek dolaşarak, vatandaşlarla sohbet edip onların isteklerini dinledi. Çocuklarıyla birlikte iftar yemeğine katılan Fatihliler belediye başkanlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Milletimizin kardeşliğini, sevgisini büyütecek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız”

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “İstanbul'da doğmuş büyümüş bir kardeşinizim ama seçim çalışmalarında da şunu söylemiştim. Fatih'te görev yapmayı bir şeref olarak kabul ettiğimi söylemiştim. Rabbimiz lütfetti, milletimiz teveccüh etti. Fatih'imize inşallah 1 aydır hizmet etmeye başladık, Ramazanla başladık. Çok güzel bir duygu. Bunu beraberce Fatih'in sokaklarında beraberce yaşıyoruz. Memleketimiz önemli bir süreçten geçiyor. İnsanlar coğrafyamızda neredeyse yeni kavim göçleri yaşanıyor. Bir noktadan bir noktaya insanlar 8-10 yılda çok hareketli bir dönem yaşanıyor. Hamdolsun ülkemiz, İstanbul'umuz, ilçemiz bu çalkantılı dönem de bir huzur mekanı olarak şu anda burada yaşıyoruz. Bir sonra ki görev yapacağım 5 yılda da milletimizin kardeşliğini ve sevgisini büyütecek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız ” dedi.

“Vatandaşlar çok memnun”

Vatandaşların yoğun katılımıyla Şehremini'de düzenlenen iftar programı vatandaşları memnun etti. İftar programına katılan Nurgel Burgan, “Çok teşekkür ederiz böyle bir yer hazırladıkları için. İnşallah hayırlı olur. Arkadaşlarımız ve komşularımızla geldik. Çok güzel bir ortam. Seneler önce böyle etkinlikler yoktu. Belediyemiz iyi çalışıyor” diye konuştu.

Çok güzel bir ortam olduğunu söyleyen Memiş Palazeki, “Çok güzel bir çalışma memleketimiz ve ülkemiz için. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür faaliyetlerin sürekliliğini diliyoruz. Şehremini için güzel bir aktivite. Okuyan kızımın yanına geldim. İlk defa böyle bir kalabalıkta yapıyorum. Çok iyi bir şey bu çünkü birbirlerinin etkileşimi yönüyle faydalı olacağını düşünüyorum. Bu tür faaliyetlerin devamlı olması lazım. Sadece iftar değil de bilgilendirme ve toplantılar halinde çalışmaların yapılması daha da güzel olur” şeklinde konuştu.

Sınıf arkadaşlarıyla iftara katılan Nurdan Demirtaş ise, “Sınıf arkadaşlarımla beraber geldik. Asıl amacımız buraya gelmek değildi. Gezmeye çıkmıştık. Böyle bir etkinliğin olduğunu görünce katılma kararı verdik. İlk defa katıldık. Çok güzel bir ortam hep beraber iftar açıyoruz” ifadelerinde bulundu.