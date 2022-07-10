Fatih'te 562 bin dolar ile 100 bin euro bulunan kasayı çalan zanlılar yakalandı

Fatih'te bir iş yerine giren zanlılar içinde 562 bin dolar ile 100 bin euro olan kasayı açamayınca iddiaya göre yanlarında götürdü. Polis 2 zanlıyı yakalarken, kasanın götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih'te 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda Abdullah K. adlı iş adamının iş yerine giren hırsızlar, iş yerinde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak götürdü. Olayın ardından hemen ekiplere haber veren iş adamı çalınan çelik kasada 562 bin dolar ile 100 bin euro paranın olduğunu ifade etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde çalıntı olduğu öğrenilen bir araçla iş yerine gelen şahısların para dolu kasayı taşıyarak dükkandan çıkarttıkları görülüyor. Güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar üzerine şüphelileri belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eyüphan T. (20) ile Serdar G.'yi (41) 6 Temmuz günü Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde yakaladı. Zanlılardan Eyüphan T.'nin 25 tane suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, iki zanlı adliyeye sevk edildi.