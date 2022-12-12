Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangında 60 kişi tahliye edildi

Fatih'te 6 katlı otelde yangın çıktı. Mahsur kalan 60 kişi itfaiye ekipleri tarafından otelden tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye eri kucağında çıkardığı çocuğu üşümesin diye battaniyeye sararak tuttu. Otel içinden çıkarılan papağanların su kabına polis memur su koydu.

Yangın, Fatih Aksaray Mahallesi Teceddüt Sokak'ta saat 00.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 6 katlı otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar üst katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak söndürürken, üst katlarda yoğun duman nedeniyle mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı.

60 kişi tahliye edildi.

Otelde oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile tahliye edilirken bazı vatandaşlar da kapıdan çıkarıldı. Oteli tahliye eden itfaiye eri mahsur kalan çocuğu kucağında dışarı çıkardı. Üşümesin diye battaniyeye sardığı çocuğu bir süre kucağından bırakmadı.

Öte yandan otel içinden çıkarılan papağanlarının su kabına polis memuru su koydu.

Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde hazırda bekledi. Polis ekipleri ise yangın çıkan otelin etrafında güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.