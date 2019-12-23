Fatih'te alev alev yanan binanın bir kısmı çöktü

Fatih'te bulunan 3 katlı ahşap bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Fatih Sadi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ahşap bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binanın bir kısmında çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.