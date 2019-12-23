İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te alev alev yanan binanın bir kısmı çöktü

Fatih’te bulunan 3 katlı ahşap bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te bulunan 3 katlı ahşap bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan binanın bir kısmında çökme meydana geldi.


Fatih Sadi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ahşap bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binanın bir kısmında çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.