Fatih'te apart olarak kullanılan binada korkutan yangın

Fatih'te apart olarak kullanılan bir binanda çıkan yangın çatı katına sıçradı. Yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürürken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokak'ta saat 07.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, apart olarak kullanılan 6 katlı binanın 6'ıncı katında çıkan yangın çatı katına sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri binada soğutma çalışmalarına devam etti. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

Binanın bekarlara kiralandığını söyleyen Abdulhekim Erhan, “Yatıyorduk. Bir baktık. Yangın çıkmış. Orayı bekarlara kiralıyorlardı. İçeride kalan vardı. Yaralanan olmadı” dedi.