İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih'te asker uğurlamasında yolu kapatıp eğlence yaptılar

İstanbul Fatih’te asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak havaya ateş açtı.

İstanbul Fatih'te asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak havaya ateş açtı. Yolu kapatan gençler meşaleleri ateşe verdikten sonra havai fişek fırlattı.


Asker uğurlaması, dün akşam Fatih Kocamustafapaşa'da yapıldı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarını askere göndermek için bir araya gelen gençler, otomobil ve motosikletleriyle konvoy oluşturdu. Konvoy sırasında bazı araçlardan silahla havaya ateş edildi. Yolu araçlarla kesen grup, ellerindeki meşaleleri ateşe verdikten sonra havai fişek fırlattı. Asker uğurlaması nedeniyle trafikte araçlar ilerleyemezken bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.