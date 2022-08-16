Fatih'te bakkalı çocuğuna bırakan baba, hırsızı cep telefonu kamerasından gördü

Fatih'te bir bakkala gelen şüpheli kasada çocuk olduğunu görünce sempatik tavırlar sergileyerek çocuğun kafasını karıştırıp kasada ki paraları çaldı. Hırsızlık olayını cep telefonundan güvenlik kamerasını izlerken, gören baba koşarak hırsıza yetişti. Bir süre hırsızla boğuşan baba kaçmayı başaran hırsızın cep telefonunu cebinden almayı başardı. Dükkanda ki hırsızlık olayı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Silivri Kapı Mahallesi Sırmakes Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkal sahibi Emrullah Aba kahvaltı yapmak için evine çıktığı sırada bakkala oğlunu bıraktı. Hamdullah Aba'nın evine çıkmasından kısa bir süre sonra bakkala bir şüpheli geldi. Kasadaki çocuğu gören şüpheli, dolaptan bir süt alarak kasaya geldi. Kasada çocuğa karşı sevecen davranan şüpheli, çocuğun kafasını karıştırmaya başladı. Bu esnada kasaya para bırakarak çocuğun parayı bozmasını istedi. Küçük çocuğun bir anda kafasının karışmasından yararlanan şüpheli elini kasaya attı. Kasada ki paraları çıkarttıran şüpheli, çocuktan alt bölümdeki paraları da çıkarmasını istedi. Bütün paraları çıkaran çocuk bir türlü olayın farkına varamadı. Bu sırada dışarıyı kontrol eden şüpheli, kasadaki bütün parayı alarak kaçmaya başladı. Bu esnada evinde kahvaltı yaparken, dükkanı güvenlik kamerasından izleyen Hamdullah Aba, olayı fark edince evinden hızla çıkarak, şüphelinin peşinden koşmaya başladı. 4-5 sokak ileri de yakaladığı şüpheliyle bir süre boğuşan Aba, şüpheliyi etkisiz hale getiremedi.

Kaçmayı başaran şüpheliden cep telefonunu alan Aba, durumu polis ekiplerine bildirdi. Boğuşma esnasında Hamdullah Aba'nın kolunda morluklar oluştuğunu fark eden Aba polis ekiplerine şikayette bulundu.

Çocuğunu bakkala bırakarak kahvaltı yapmaya evine çıkan ve hırsızlık olayını cep telefonundan gören Hamdullah Aba, “Ben çocuğu bıraktım buraya kahvaltı yapmaya gittim yukarı. Kameradan da izliyorum. Kontrol ediyorum. Kim gelip kim gelmiyor diye. O arada bir adam geldi. Dolaptan süt aldı. 50 TL bıraktı masaya. Diyor ki baban nerede. Çocukta diyor ki babam evde. O esnada dışarıya da bakıyor. Göz atıyor. Kim var kim yok diye. 50 lirayı bırakıp, para bozdurmaya çalışıyor. Belli ki biraz çıkmıyor bozuklar.

“Bu kasa değil mi bu niye açılmıyor diyor?”

Şüphelinin ilk başta kilitli olan yeri açmaya çalıştığını söyleyen Aba, “Sonra kendisi geliyor buraya elliyor. Bu kasa değil mi bu niye açılmıyor diyor? Bu kasa değil. Boş tahta. Burayı açıyor. Az para var. Onu alıyor. Bunun altında para var. Bunu kaldır diyor. Çocuk bunu kaldırıyor. Orda ki parayı alıyor. Hepsini buraya koyuyor. En son köşede para da kalıyor, onu da ver diyor. Onu da alıyor. Topluyor parayı eline, zaten görüntülerde de gözüküyor. Topluyor eline dışarıya çıkıyor. Gidiyor, ben aşağıya inene kadar. 50 metre önümden koşuyordu. Ben koşmadım. 4-5 sokak ileri de yakaladım” şeklinde konuştu.

“Boğuştuk, tekrar elimden kaçtı”

Hırsızı, 4-5 sokak ileride yakaladıktan sonra bir süre boğuştuklarını belirten Aba, “Boğuştuk, tekrar elimden kaçtı. Telefonunu aldım elinden. Cebinden telefonunu ben aldım. En son burayı da sıktı. Morarttı zaten. Ama telefonunu aldım. Bende zaten. Adam kaçarken bende cebinden telefonunu çektim. Adam kaçtı. Polise de şikayet ettik” dedi.

Olay yerine gelen ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.