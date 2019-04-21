Fatih'te Bilgi Evleri Çocuk Şenliği başladı

Fatih'te geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında “Bilgi Evleri Çocuk Şenliği” başladı. Birbirinden farklı gösteri ve etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Fatih Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çukurbostan Parkı'nda “Bilgi Evleri Çocuk Şenliği” düzenlendi. Birbirinden farklı gösteri ve etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuk sumo, trambolin, şişme kaydırak gibi birçok oyuncaklarla oynayarak şenliğin keyfini çıkartan çocuklar, mini konser ve sahne gösterileriyle adeta bayram havasında bir gün geçirdiler. Gün boyu süren şenlikte hem çocuklar hem de aileler güneşli günün tadını çıkardı. Şenliğe katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocukları etkinlik alanında ziyaret ederek, onlarla fotoğraf çekildi.

“Cumhuriyetimiz nice yüzyıllara bu çocuklarımızın eliyle ulaşacak”

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Turan, “23 Nisan, TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal'in çocuklarımıza armağan ettiği dünyada belki de yegane bayram. İnşallah burada çocuklarımızla mutlu bir şekilde bunu kutluyoruz. Cumhuriyetimiz de daha nice yüzyıllara inşallah bu çocuklarımızın eliyle ulaşacak. Ailelerimizle beraber bu günü geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Doğan Bastık, “Burayı güzel buluyorum. Trambolin, kaydırak ve boğa var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkesin kutlu olsun” dedi.

Şenliği eğlenceli bulduğunu belirten Asu Betül Kaçmaz, “Bence her şey çok güzel ve eğlenceli. Bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan bir diğer çocuk ise, “Belediyenin sunduğu imkanlar gayet iyi. Belediyeye teşekkür etmek istiyorum. Burada sahne gösterileri izledik, etkinliklere katıldık. Gayet başarılı buldum. Dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.