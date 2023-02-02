Fatih'te bina yıkımında tedbir almayan müteahhitte cezai işlem

İSTANBUL (İHA) – Fatih'te kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde iş makinesiyle yıkım çalışması başlatan müteahhit, yıkım esnasında bina çevresinde güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tedbir alınmadığı gerekçesiyle müteahhitte cezai işlem uygulanırken, Fatih Belediyesi ekiplerinin kontrolünde bina yıkımına devam edildi.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişiye ait olan bina kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım programına alındı. Sabah saatlerinde yıkımın gerçekleştiği binada yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bunun üzerine harekete geçen Fatih Belediyesi ekipleri tarafından binanın sahibi olan ve aynı zamanda yeterli güvenlik önlemi almayan müteahhitte cezai işlem uygulandı.

Yıkımı gerçekleşen binanın yanındaki apartmanda oturan Erhan Müte, “Burası 7 katlı 15 dairenin bulunduğu bir bina. Binanın mal sahibi de müteahhit” dedi.

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından uygulanan cezai işlem sonrasında ekipler tarafından güvenlik tedbirleri alınan binanın kontrolü bir şekilde yıkımına devam edildi.