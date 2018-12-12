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Fatih'te bir çift evlerinde ölü bulundu

İstanbul’un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu karı koca, kaldıkları evde ölü olarak bulundu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu karı koca, kaldıkları evde ölü olarak bulundu.


Olay, Fatih'te Saraç İshak Mahallesi Molla Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ilk katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ülkelerinden ayrılıp İstanbul'da gelen Bangladeş ve Nepal uyruklu çifti, üst katta oturan komşuları Osman Karavaş, akşam saatlerinde ziyarete gitti. Kimsenin açmaması üzerine kapıyı zorlayarak eve giren Karavaş, komşularına seslenmesine rağmen ses alamadı. Karı kocanın köpükler içinde yattığını gören Karavaş şok oldu.



Karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde duruluyor


Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde 40 yaşlarındaki çiftin öldüğünü belirledi. Evde tüplü sobanın yanıyor olması nedeniyle çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.



“Evde tüpte yanıyordu”


Olayın görgü tanığı Osman Karavaş içeride tüpün yandığını belirterek, “İşten geldim ziyaretlerine gittim. Alt kattaki komşu da iki kişi ölmüş dedi. Biri Bangladeş biri Nepalli. Zehirlenmişler mi tüpten mi? Halen belli değil. Polis araştırma yapıyor şuanda. Polis geldi ambulans geldi sonra evde tüpte yanıyordu. Ön taraf ayakkabıcı arka tarafta da onlar kalıyordu” dedi.


Cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan çiftin kesin ölüm nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek.

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