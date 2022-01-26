Fatih'te bir daire alev alev yandı

İstanbul Fatih'te bir binanın giriş katında bulunan daire henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mahalleli büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Bayraktar Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. İddialara göre, bir kadının yalnız yaşadığı daire henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Daireden yükselen alevleri gören mahalleli, binanın tüm zillerine basarak apartman sakinlerine haber verdi. Binada yaşayanlar mahalleli tarafından hemen dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında paniğe kapılarak rahatsızlanan yaşlı kadın, ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

“Canımızı zor kurtardık”

Annesi rahatsızlanan apartman sakini kadın, “Biz de yangın neden çıktı bilmiyoruz. Alt katta bekar oturan bir kadın vardı. Elektrikli ısıtıcıyla ısınıyordu diye tahmin ediyorum. Muhtemelen öyle. Biz üst kattaydık. Yangını biz dumanlardan fark ettik. Canımızı zor kurtardık. Şuan annemde rahatsız. Onunla ilgileniyoruz” dedi.

“Annemi acile götürüyorlar”

Şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen apartman sakini, “Yemek yemiştik. Eşim balkona sigara içmek için çıkmıştı. O aşağıdan şiddetli duman geldiğini söyledi. Daha sonra aşağıdan bir arkadaş geçerken tüm zillere bastı. Biz dumanlar içinde zor canımızı kurtardık. Annem ve babam tansiyon ve şeker hastası. Babam iyi olduğunu söylüyor. Annemi acile götürüyorlar. Şimdi oraya gideceğiz” diye konuştu.