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Fatih'te bir kişi kaldığı evi yaktı

Fatih Kumpa’da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kaldığı evi ateşe verdi.

Fatih Kumpa'da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kaldığı evi ateşe verdi. Çıkan yangında alevler tüm evi sararken, şahıs gözaltına alındı.


Olay, Fatih Kumkapı Katip Kasım Camii Sokaktaki iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan bir şahıs kaldığı evi ateşe verdi. Yangın kısa sürede daireyi sardı. Şahıs ise, yangından sonra dışarı çıkıp, bağırmaya başladığı ileri sürüldü. Panik içinde kalan çevredeki iş yeri sahipleri, durumu itfaiyeye haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Gelen polis ekipleri ise evi yaktığı ileri sürülen adamı yakalayarak gözaltına alındı. Adam, neden yaktığı ile ilgili sorulan sorulara cevap vermedi.


Yangın nedeniyle kimse yaralanmazken, evde büyük hasar oluştu.


Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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