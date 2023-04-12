Fatih'te bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı yakalandı

Fatih'te iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, 1 Nisan Cumartesi gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartıştığı Barış Yandım'a belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Yandım'ın tekme atarak karşılık vermeye çalıştığı sırada kurşunlardan biri bacağına isabet etti. Şüpheli, Yandım'a peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yandım'ın arkadaşları peşinden koşup şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yandım'ın arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Yandım'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Barış Yandım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde kimliği tespit edilen Özcan A. isimli şahıs, Zeytinburnu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan ekiplerin konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.