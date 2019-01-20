İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Fatih’te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olay, saat 06.00 sıralarında Fatih, Süleymaniye Mahallesi Dökmeciler Hamamı Sokağı'nda işçilerin ikamet ettiği öğrenilen 3 katlı bir iş hanının giriş katında meydana gelmişti. Çaydanlık atölyesi olduğu öğrenilen iş yerinde 70'li yaşlarda olduğu tahmin edilen Yaşar Çakıcı henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın sonucu dükkan içerisinde feci şekilde can verdi.


Yangının soğutma çalışmalarının ardından Çakıcı'nın cansız bedenine ulaşan itfaiye ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı iş yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkan içerisinde ve çevresinde delil araması gerçekleştirdi. Savcının çalışmalarını tamamlanmasının ardından cenaze aracına konulan Yaşar Çakıcı'nın cesedi incelenmek Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.