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Fatih'te cinayet

Fatih’te bir kişi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybederken, cinayet zanlısı da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatih'te bir kişi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybederken, cinayet zanlısı da polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Ocak'ta saat 00.20 sıralarında Fatih ilçesi Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Ş.D (41) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bir otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelenmeler sonucu şüpheli şahsın suç aletini kaçış güzergahında bulunan bir çöp konteynırına attığı tespit edildi. Bıçak bulunurken, çalışmaların devamında olayın şüphelisi olduğu tespit edilen F.D. (24) ise Fatih'te Nişanca Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.

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