Fatih'te "Çocuk Hasat Bayramı" yapıldı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Hasat Bayramı" çerçevesinde çeşitli tarımsal ürünlerinin yetiştirildiği Yedikule Bahçesi'nde çocuklar, hasat şenliği yaptı. Çocuklar ektikleri meyve ve sebzeleri tek tek topladı.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Hasat Bayramı" çerçevesinde çocuklar için hobi bahçesine dönüştürülen Yedikule Bahçesi'nde hasat şenliği yapıldı. Şenliğe Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çocuklar katıldı. 2 yıldır faaliyette olan Yedikule Bahçesi'nde 35 ilköğretim okulundan çok sayıda öğrenci domates, biber, patlıcan, karpuz, nane, maydanoz gibi çeşitli tarımsal ürünlerini ekip, zamanı gelince hasadını yapıyor. Burada çocukların bilinçlenmesinde ve doğayı tanıyarak çevreleriyle sağlıklı iletişim kurmaları, hangi meyve sebzenin nasıl yetiştirildiği ve toprakla iç içe olması amaçlanıyor.

"Yedikule Bahçe'miz 2 yıldır faaliyette"

Yedikule Bahçesi'nin 2 yıldır faaliyette olduğunu dile getiren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bizim Yedikule Bahçe'mizde okullara ait 35 tane küçük bahçemiz var. Bu bahçeler vesilesiyle çocuklar toprakla tanışıyor. Sebze meyve nerede yetişir bilmeden yetişiyorlar. Yedikule Bahçemiz 2 yıldır faaliyette. Burası gerçekten 35 ilköğretim okulundan binlerce öğrencimiz burayı gelip kullanıyorlar. Hem ekim aşamasında hem de hasat aşamasında bulunuyorlar. Bugün de hasat günü çocuklarımızla hasat yaptık. Kendilerinin topladıkları meyve sebzelerden biraz evlerine götürecekler. Umut ediyoruz ki sofraya gelen ürünlerin bir emek olduğu hem de nasıl yetiştiğiyle alakalı bir bilinç oluşturma açısından da kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burada meyve sebze ektiğim için çok mutluyum"

Meyve ve sebze ektiği için mutlu olduğunu dile getiren 10 yaşındaki Zehra Ferit Yılmaz, "Ben anneme burada yardım ediyorum. Fidan getiriyorlar. Onları koparıp ekiyoruz. Bugün patlıcan, domates, kuzu kulağı topladım. Burada meyve sebze ektiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Kuzu kulağı ve nane topladım"

Bahçede ektiklerini toplayan 11 yaşındaki Esma Nur Yılmaz, "Burada domates topluyoruz. Gelen çocuklarla arkadaş olup oyunlar oynuyoruz. Çok eğleniyorum. Kuzu kulağı ve nane topladım. Patlıcan ve biber de topladım. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'a bu projeyi düzenlediği için teşekkür ederim" dedi.