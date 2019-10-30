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Fatih'te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Fatih’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Fatih'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sulukule Sanat Akademisi orkestralarından ‘Sulukule Akustik' ile Yücel Arzen sahne aldı. Programda ilk önce Sulukule Akustik performansını sergiledi. Geçmişten günümüze uzanan unutulmaz şarkıları seslendiren Sulukule Akustik, seyircilerden büyük alkış topladı. Ardından sahneye çıkan Yücel Arzen de büyük ilgi gördü. Arzen, piyanonun başına geçerek Sulukule Akustik ekibi ile birlikte performans sergiledi. Konser izleyicilerden tam not alırken, coşku dolu anlar yaşandı.

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