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Fatih'te daire yangını

Fatih’te üç katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fatih'te üç katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, öğle saatlerinde Saraç İshak Mahallesi Esirci Kemalettin Camii Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için araştırmalar devam ediyor.

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