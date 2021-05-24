Fatih'te dehşet

Fatih'te Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaptıkları görüntüleri ailesine atarak 15 bin dolar fidye isteyen 6 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda evde bulunan bir kişi daha kurtarılırken, zanlıların yaptıkları işkence kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine Pakistan'dan 15 Mayıs Cumartesi günü bir ihbar mektubu geldi. Gelen mektupta, Pakistan uyruklu Nauman Khalid A. ‘nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı ve Pakistan'da yaşayan ailesine işkence yaptıkları görüntüleri yollayarak 15 bin dolar para istedikleri belirtilmişti. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren Polis ekipleri hemen harekete geçti.

İki kişi kaçırmışlar

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Nauman Khalid A'nın 12 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Çakmak caddesi üzerinden içerisinde 5 kişinin bulunduğu ticari taksiye bindirdiği öğrenildi. Ekipler çalışmalarını derinleştirerek, Nauman Khalid A.'nın Kağıthane'den Fatih'te bir eve götürüldüğünü tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde Pakistan uyruklu şahıs kurtarılırken evin içerisinde bulunan İpsar A. İsimli şahısın da kaçırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgisi olan 6 şüpheli ise Emniyete getirildi.

Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Hindistan uyruklu Devanad T. (26), Charan Kamal S. (24), Suriye uyruklu Muhammad Raid E. (24), Abubekir A.(32), Ergün E. (43) ve Suriye uyruklu Eigab A.(26) emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Tavana asıp sallandırdılar

Nauman Khalid A.'nın, işkenceye maruz kaldığı görüntüler, video ile kayıt altına alınıp ailesine gönderilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarından tavana astıkları ve defalarca vurup salladıkları görüldü. Öte yandan, Yunanistan menşeli yabancı hat üzerinden whatsapp yoluyla gönderilen mesajlar ortaya çıktı.