Fatih'te doğal gaz patlamasının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Fatih'te doğal gaz çalışması sırasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Patlamanın binada ve sokakta bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokakta dün akşam saatlerinde 3 katlı binanın giriş katında İGDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğal gaz patlaması meydana gelmiş, patlamada yaralanan 10 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, doğal gaz patlamasının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuştu. Öte yandan, patlamanın yaşandığı bölgede çevik kuvvet ekipleri önlem almıştı.

İGDAŞ ekipleri sabah saatlerinde sokağa gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Patlamanın binada ve sokakta bıraktığı maddi hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen dairenin içerisinde bulunan tüm eşyaların yandığı görülürken binada bulunan tüm dairelerde maddi hasar oluştuğu gözlendi. Ayrıca, binanın karşısında bulunan Seyyid Ömer Parkı'nı çevreleyen demirlerin patlamasının etkisiyle kırıldığı görüldü.

“10 kişinin yaralandığını söyleniyor”

Yaşanan olayı anlatan Ahmet Sargın, “Bir gaz kokusu hissettik. Kayınpederim uyardı. Patlayan binanın tam karşısında eşimin abisiyle dayısı oturuyordu. Gaz kokusu olunca İGDAŞ ekibini aradılar. Ekipler 10 dakika içinde geldi. Etrafı kontrol altına aldılar. Akşam patlamanın olduğunu duydum. Kayınvalidemi aradım. Çok büyük bir patlama olduğunu söyledi. Çok korkmuşlar. Sağlık açısından onlar da bir şey yok. Evde bayağı hasar var. Dolaplar patlamış. Balkonun kapısı yıkılmış. 10 kişinin yaralandığını söyleniyor” dedi.