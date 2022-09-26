İhlas Haber Ajansı

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Fatih'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

Fatih’te polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Fatih'te polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde kasksız motor kullanan kişiye 196 TL para cezası kesildi.


İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Kennedy Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirildi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drondan aldıkları görüntülerle belirledi. Denetimler sırasında kasksız şekilde motor kullanan sürücüye 196 TL para cezası uygulandı.


Kasksız olduğu için ceza yiyen sürücü, “Devletimizin karşısında boynumuz kıldan ince, doğru kaskımız yoktu. Polis arkadaşlar ceza yazdı. Teşekkür ederiz kendilerine” dedi.

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