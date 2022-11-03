Fatih'te dronlu asayiş uygulaması

Yapılan denetimlerde şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis dronu da havadan destek verdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan kahvehanelere, eğlence mekanlarına ve şüpheli kişilere yönelik eş zamanlı denetim yaptı. Denetime, özel harekat polisleri ve yunus ekipleri destek verdi. Denetimde polis dronu ile havadan da çevre kontrolü yapıldı. Saat 16.00'da başlayan genel asayiş uygulaması akşam saatlerine kadar devam etti.

Denetimlerde mekanların içerisine giren ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaptı. Denetimler kapsamında düzensiz göçmenler, aranması olanlar ve üzerinde suç unsuru bulunan kişiler polis merkezlerine götürüldü.