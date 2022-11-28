Fatih'te evi parçalanan kedi yeni yuvasına kavuştu

Daha güvenli ve korumalı yeni evine kavuşturulan sevimli kedi, Fatih Belediyesi ekiplerinin koruması altına alındı.

Dün gece geç saatlerde bir saldırganın mahalle sakinleri tarafından sokak hayvanları için yapılan yuvayı parçaladığı ve hayvanların yuvasız kaldığı haberi Fatih Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın ilk saatleri itibarıyla olayın yaşandığı Kocamustafapaşa Mahallesi'ne geldi. Bölgede sokak hayvanları için yeni bir ahşap kedi evi konumlandıran ekipler, sevimli dostlara mama ve su vermeyi de ihmal etmedi.

Fatih'teki sokak hayvanları sahipsiz değil

Fatih Belediyesi, sokak hayvanlarının huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için büyük bir titizlik ve hassasiyetle çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Fatih Belediyesi tarafından; Yedikule Hayvan Barınağı ile binlerce patili dosta ev sahipliği yapılırken; Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi bünyesinde hizmet veren araç ile sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat acil müdahalelerde bulunuluyor. Ayrıca yakın zamanda trafik yoğunluğundan kaynaklı aksamaların önüne geçmek için MOTOVET hizmeti hayata geçirilerek, acil müdahale gerektiren vakalar çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Tüm bunların yanı sıra vatandaşların FABİM (Fatih Belediyesi İletişim Merkezi) aracılığıyla kedi evi talepleri de anında karşılanıyor. 2022 yılında 150'si ahşap olmak üzere toplam 1100 kedi evi, sevimli dostlarımıza hizmet vermesi için Fatih'in çeşitli noktalarında konumlandırıldı.