Fatih'te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar

Fatih'te bir iş merkezinin çatısına çıkarak oradan merdiven boşluğuna geçip binadaki kuyumcu atölyesine giren 2 hırsız, 1 milyon liralık vurgun yaptı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızların otomobille iş merkezinin önüne gelmesi ve çatıdan binaya girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te yaşadığı hırsızlık olayından sonra polis başvuran C.B., Emin Sinan Mahallesi, Taşdirek Çeşmesi sokak üzerinde bulunun işyerinden hırsızlık yapıldığını söyleyerek polisten yardım istedi. C.B., kuyumcu atölyesinde bulunan 40 gram saf altın, 200 gram gümüş, pırlanta yüzükler, antika köstekli saatler, 13 adet çeyrek altın ile 375 bin lira parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, toplam 1 milyon lira değerinde ürün çalan hırsızların bulunması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çatıdan girmişler

Görüntülerde şahısların iş merkezinin çatısına çıktıklarını daha sonra merdiven boşluğundan binaya girdikleri görüldü. Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şahısların daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alınan Fuat T .(20) ile Doğan S.(34) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların suç kayıtları kabarık çıktı. Fuat T.'nin daha önceden hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık, gasp ve parada sahtecilik gibi suçlardan 12 kez gözaltına alındığı belirlenirken, Doğan S'nin ise yine hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık suçlarından 10 kez yakalandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha sonra iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Binaya giriş anları kamerada

Öte yandan hırsızların bir otomobille binanın önüne geldikleri ve çatı ile merdiven boşluğundan binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.