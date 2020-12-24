Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi, artan korona virüs vak'alarının ardından harekete geçerek ilçede bulunan işletmelerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler bugün de Başvekil Caddesi üzerindeki bulunan unlu mamul satan işletmelere gelerek burada çalışmalarına devam etti. Bir yandan işletmelerde kullanılan alanlar dezenfekte edilirken bir yandan da çalışanlar uyarılara uyması yönünde uyarıldı. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, insan sağlığına zararı olmayan ürünler kullanıldı. Çalışmanın ilçede bulunan 148 adet unlu mamuller satan noktalarda devam edeceği bildirildi.

Öte yandan fırıncılar Fatih Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade etti.