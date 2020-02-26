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Fatih'te gecekondu alev alev yandı

Fatih’te bir gecekonduda yangın çıktı.

Fatih'te bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında içeride bulunan 2 kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yangın, saat 15.30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Hoca Çakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan gecekonduya müdahale etti. Yangın esnasında içeride bulunan 2 kuş da itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Zabıta ekipleri itfaiyenin müdahalesi sırasında ıslanan minik kuşları ısıtarak kendine getirmeye çalıştıç

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