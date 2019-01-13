Fatih'te gecekondular alev alev yandı

İstanbul Fatih'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki gecekondu alev alev yandı. Mahallelinin panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, gecekondularda kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Fatih Hoca Giyasettin Mahallesi, Hızır Cami Sokakta bulunan gecekondularda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev alarak yanmaya başladı. Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan gecekonduya da sirayet etti. İki gecekondu alev alev yanarken, mahalleli sokağa dökülerek itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduyu kısa sürede söndürdü. Bir müddet soğutma çalışması yapılan gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan gecekonduda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, ekipler yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.