Fatih'te geçersiz sayılan 7 bin 618 oyun yeniden sayımına başlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Fatih'teki 7 bin 618 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Fatih İlçe Seçim Kurulu'na gelen ilçe seçim kurulu üyeleri, 7 bin 618 oyu saymak için içeriye girdi.

Yüksel Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin itirazları üzerine Fatih'te kurulan 838 sandıktan çıkan toplam 7 bin 618 geçersiz oyun tekrardan sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Fatih İlçe Seçim Kurulu önüne gelen ilçe seçim kurulu üyeler, 7 bin 618 oyu tekrardan saymak üzere içeriye girdi. Polis kontrolü eşliğinde içeriye giren ilçe seçim kurulu üyeleri ve parti temsilcileri, geçersiz oyların sayımına başladı.