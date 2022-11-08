Fatih'te gençlerin “silahlı eğlencesi” kavgaya dönüştü

İstanbul Fatih'te asker uğurlama eğlencesinde gençlerden biri dans ederken arkadaşının kafasına silah dayadı. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler arasında bir süre sonra kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, asker uğurlaması için toplanan gençler bir arabadan müzik açarak dans etmeye başladı. Gençlerden biri dans ederken belinden çıkardığı tabancayı arkadaşının başına dayadı. Çevredekiler, yaşanan olayı gülerek karşılayarak silahlı genci uzaklaştırdı. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler arasında bir süre sonra sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, o anları bir genç cep telefonu kamerasıyla kaydetti.