Fatih'te güpegündüz gasp: Uzun namlulu silahlarla 1 milyonluk vurgun yaptılar

Fatih'te 2 farklı otomobille gelen 4 şüpheli takip ettikleri ve içerisinde bankaya götürülmek üzere olan aracın önünü keserek uzun namlulu silahlarla gasp etti. Mahalle sakinlerinin kaza olduğunu zannettiği gasp olayı sonrası araç içerisindeki çantanın içerisinde yaklaşık 1 milyon 200 bin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çevrede inceleme başlattı.

Olay bugün saat 12:00 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Polonya plakalı 2 otomobil, bankaya doğru giden 41 RL 996 plakalı otomobilin önünü kesti. Yolu kesilen araç içerisinde bulunan kişilerin bankaya paraları götürdüğü öğrenilen olayda 4 şüpheli şahıs ellerindeki silahların kabzasıyla otomobilin camlarını kırdı. Gaspçılar içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracın arka kısmında bulunan yolcu koltuğundaki para dolu çantayı aldı. Olay sonrası geldikleri 2 araçtan birini olay yerine bırakan gaspçılar daha sonra diğer araçla olay yerinden uzaklaştı.

Gasp sonrası neye uğradıklarını şaşıran 3 şahıs durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu. Çalınan çantanın içerisinde 1 milyon 200 bin liranın olduğu ve şahısların parayı bankaya götürecekleri öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gasp olayını gerçekleştiren 4 şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayı gördüğünde önce kaza olduğunu zannettiğini söyleyen mahalleli Soner Yavuz, “Sabahleyin ben buradan eczaneye giderken arabanın duvara yaslı şekilde 4 camının patladığını gördüm. Araçta orada duruyordu, biz de kaza sandık. Ama sonradan olayın soygun olduğunu öğrendik” dedi.