Fatih'te “Her Şeyin Bir Saati Var” sergisi açıldı

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve farklı dönemlere ait saatlerin sergilendiği “Her Şeyin Bir Saati Var” sergisi açıldı. Yıl sonuna kadar ziyarete açık olacak olan sergiyi Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da gezdi.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı “Her Şeyin Bir Saati Var” sergisi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Açılış törenine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Belediye Başkanı Turan açılışını yaptığı sergiyi vatandaşlar ile birlikte gezerek, saatlerin çalışma mantıklarıyla ilgili bilgi aldı. Vatandaşlar da sergiye ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Sergi, bu yılın sonuna kadar ziyarete açık olacak.

“Gelecek için de işaret fişeği olacak”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Kültür sanat İstanbul'umuza çok yakışır ama İstanbul'da en çok nereye yakışır, nerede olması gerekir bu faaliyetlerin dediğimizde herhalde en çok yakışacak mekanların başında Fatih cevabı gelecektir. Benden önceki arkadaşımızın da Fatih'e çok kıymetli hizmetleri oldu. 3 buçuk yıldır da belediye başkanı benim. Ben de bıraktığımda eksik bırakacağım muhtemelen, benden sonra gelecek arkadaşlarımız bunu tamamlayacaktır. Bu kültüre yapılan, kurulan bu mekanlar vesilesi ile biz aynı zamanda sadece bir sergi açılışı yapmıyoruz. Bu sergiyle beraber gelecek yıllara ait önemli bir oluşuma bir taş koyuyoruz. Bugün de “Her Şeyin Bir Saati Var” mottosuyla arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi bir sergi açılışı yapıyoruz. Bu sergi hem içeriği itibariyle hem de biraz önce çerçevesini çizmeye çalıştığım anlam itibariyle inşallah Fatihimizi hak ettiği yere taşıyacak. Gelecek için de işaret fişeği olacak” şeklinde konuştu.