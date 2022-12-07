Fatih'te husumetli oldukları şahsı döverek öldürdükten sonra sokağa atan zanlılar adliyeye sevk edildi

Fatih'te 5 şüpheli husumetlisi oldukları şahsı bindirdikleri araçta döverek öldürmüş daha sonra da sokak üzerine bırakarak kayıplara kaçmış, olay sonrası 5 zanlı polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanmıştı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, zanlıların çok sayıda suç kayıtlarının oldukları öğrenildi.

Olay 4 Aralık 2022 günü saat 02.00 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tayyar Kaya, husumetli olduğu şahıslar tarafından bir araca bindirilerek darp edilmeye başlandı. Daha sonra araç içerisinde döverek öldürdükleri Tayyar Kaya'yı sokağa atan olay yerinden uzaklaşmıştı. Husumetli olduğu kişiler tarafından dövülerek öldürülen Tayyar Kaya'nın sokağa bırakıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber vermiş, bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Çevrede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri olayla ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar K.M.,'nin 14 adet, A.A.,'nın 33 adet, H.K.,'nin, 28 adet, Ü.T.,'nin 19 adet ve M.R.K.'nin emniyette 2 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.