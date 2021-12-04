Fatih'te iki metruk binanın yıkımına başlandı

"Güvenli Fatih" projesi kapsamında Ayvansaray'da bulunan iki metruk binanın yıkımına başlandı. Yıkılan bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin 10. Yılında yaptırdığı okullardan biri olan Ulubatlı Hasan İlkokulu alanına dahil edilecek.

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayvansaray'da bulunan iki metruk binanın yıkımına başlandı. Güvenli Fatih projesi kapsamında yıkılan binaların yaklaşık 200 metre kare alanı hemen yanında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin 10. yılında yaptırdığı okullardan biri olan Ulubatlı Hasan İlkokulu alanına dahil edilecek.

Bina yıkımını yakından inceleyen Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Demirkan, "Güvenli Fatih" projesinden bahsetti. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden binaların yıkımının yapıldığını söyleyen Demirkan,"Ayvansaray Mahallemizde Çın Çınlı sokakta Ulubatlı Hasan İlk Öğretim Okulu'nun yanındaki binanın yıkımını sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Bu okulun önemli bir özelliği var. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yılın hediyesi olarak yapımını talimat verdiği okuldan bir tanesi. Bu binanın yıkımıyla da okulumuzun bahçesini genişleteceğiz. Güvenli bir alan oluşturacağız. Fatih'te metruk binaların yıkımını iki sınıfa ayırabiliriz. Tescilli ve tescilsiz eserler olarak. Tescilsiz binaların yıkımları mülkiyet sahiplerinin rızası ve bilgisi dahilinde belli tebligatlar yapıldıktan sonra kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilmekte. Tescilli olan eserler aynı şekilde yerlerine yapılabilecek halde koruma kurulları kararıyla restorasyon projeleri yapıldıktan sonra aslına uygun projelendirilecek şekilde belgelendikten sonra yıkımları gerçekleştirilebiliyor" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 900 tane mülkiyete dair hisse satın alındı 400'e yakın bağımsız bölüm yıkıldı"

Karasurlar'ın çevresinde Yedi Kule Hisarı'nın devamında yapılan yıkımlardan bahseden Demirkan şunları kaydetti: "Vatandaşımızın tamamen rızasına dayalı olarak yaptığımız kamulaştırmalar akabinde bu yıkımları gerçekleştiriyoruz. O bölgede bugüne kadar yaklaşık dokuz yüz tane mülkiyete dair hisse satın alındı. Belediye Başkanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın da katkılarıyla. Dört yüze yakın bağımsız bölüm yıkılmış durumda. İnşallah önümüzdeki yıl ya da iki yıl içinde Yedikule Hisarı'nda restorasyon müzesi olarak vatandaşlarımız gezdikten sonra oradan bisikletlerine atlayıp Yedikule'den Topkapı'ya oradan Millet Caddesi üzerinden geçerek Vatan Caddesi'ne kadar gidebilecekleri tamamen yeşil bir alanda Fatih'i yaşamaya devam etmiş olacak."