Fatih'te internet kafeye kumar baskını

Fatih'te polis ekipleri kumarhaneye dönüştürülen bir internet kafeye operasyon düzenledi. Ekipler kumar oynatılan 22 adet dizüstü bilgisayarlara el koyarken, kumar oynayan 19 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Aralık günü Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa İskelesi Sokak üzerinde bulunan bir internet kafenin mühürlenmiş olmasına rağmen açık olduğunu fark etti. İçeri giren polis, üst kattaki masalara yerleştirilen bilgisayarlarda kumar oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri 2'si Gürcistan uyruklu 19 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaptı. 1 adet kumar makinesi, 22 adet dizüstü bilgisayar ve 790 TL'ye el koyan ekipler, kumar oynatan K.G. isimli şahsı da yakaladı. K.G. hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak", "mühür fekki" suçlarından adli işlem yapıldı.