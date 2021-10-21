Fatih'te kaçak parfüm operasyonu

İstanbul Fatih'te bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan 4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri “Kaçak Parfüm” konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede bulunan bir iş yerinde kaçak parfüm satıldığını belirledi. 19 Ekim günü Balabanağa Mahallesi Fethi Bey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan 4 bin 377 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.