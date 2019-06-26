İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te kafasına poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli oldu

Fatih’te kafasına siyah poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan kadının 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova olduğu öğrenildi.

Fatih'te kafasına siyah poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan kadının 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova olduğu öğrenildi.


Fatih İskenderpaşa Mahallesi Teyyareci Orhan sokakta 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede sabah saatlerinde bir kadın arkadaşları tarafından ölü olarak bulunmuştu. Yapılan ilk incelemede 34 yaşındaki kadının ayakları bağlı ve başına poşet geçirilmiş halde olduğu öğrenilmişti.


Kadının kimliği bellli oldu


Cinayetin, kim ya da kimler tarafından işlendiği henüz belirlenemezken, vahşice öldürülen kadının 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova olduğu bilgisine ulaşıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.