Fatih'te kapkaççıya meydan dayağı attılar: O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççıyı, esnaf yakalayarak meydan dayağı attı. Esnaf, kadının cep telefonunu geri almayı başarsa da bıçak çeken kapkaççı koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Cerrahpaşa'da dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen bir kadını hedef seçen kapkaççı, bir süre sonra harekete geçti. Çantasından anahtar çıkarmaya çalışan kadına çelme takan kapkaççı, çantadaki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Cep telefonu çalınan kadının çığlık atmasıyla cadde esnafı, kapkaççının peşine düştü. Birkaç sokak ileride kapkaççıyı yakalayan esnaf sopa ve yumruklarla meydan dayağı attı. Uzun süre dayak yiyen kapkaççı kendisine dövenlere bıçak çekerek olay yerinden uzaklaştı.

Kapkaççıya meydan dayağı kamerada

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapkaççının yakalanması görülüyor. Kapkaççıyı yakalayan esnaf, sopa ve yumruklarla dövüyor. Esnafın elinden kurtulan kapkaççı koşarak uzaklaşıyor.

“Gelen giden dövmüş”

Kapkaça uğrayan kadının kuzeni Levent Dağdelen, “Tam kapının önünde anahtarını çıkartırken çelme takıyor. Dengesini kaybedince cüzdandan telefonu alıp kaçıyor. Orada bağırdığı için esnaf yakalıyor. Sonra gelen giden dövmüş” dedi.

“Üstü başı elimizde kaldı”

Olayın dükkanının önünde gerçekleştiğini söyleyen Ömer Ögünç, “Fırının önünde kadını sürüklemiş. Telefonu almış. Benim dükkanın köşesinde esnaf çelme atarak düşürdü. Ondan sonra patakladılar. Adam zor bela kaçtı. Kadının telefonunu geri aldık. Kadına verdik. Polise teslim edilemedi. Adam kaçtı. Üstü başı elimizde kaldı. Mahallenin delisinin elinde kaldı. Adamı parçaladı. Hırpalamak zorunda kaldık” diye konuştu.

Kapkaççının bıçak çektiği Murat Demir, “Hırsız var, yakalayın dediler. Biz de yakaladık. Birbirimize vurduk. Bende de ufak tefek hasar oldu. Kendimi korumak istedim. Bıçak çekti, elimizden kaçtı” dedi.