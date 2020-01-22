Fatih'te kavgayı ayıran gencin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı

Fatih'te iki kadın ve bir erkek arasındaki kavgaya müdahale ettiği esnada 24 yaşındaki Yunus Emre İzol'un bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanık, müebbet hapse mahkum edildi. Sanığın cezasına indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Fatih'te 27 Ocak 2018 tarihinde 23.00 sıralarında iki kadın ve bir erkek arasında yaşanan kavgaya müdahale ettikleri sırada 24 yaşındaki Yunus Emre İzol'un bıçaklanarak hayatını kaybetmesi ve Uğur Taşkın ile Abdülhamit Akın'ın yaralanmasına ilişkin sanık Ayhan Arslan'ın ‘Kasten öldürme' ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet ile 18 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ayhan Arslan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre İzol'un annesi Sunay İzol ile Hacı İzol ve müşteki Uğur Taşkın ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Görüntülerin izlenmesine ilişkin talep reddedildi

Mahkeme başkanı, sanık Ayhan Arslan'ın avukatının olay öncesi ve sonrasına ait görüntü kayıtlarının karardan önce mahkemece duruşmadan önce izlenmesine ilişkin talepte bulunduğunu kaydetti. Talebe ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, mütalaanın verilmiş olması ve talebin dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle oy birliğiyle reddine hükmetti.

Hayatını kaybeden gencin ailesi adalet istedi

Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre İzol'un ailesi duruşmada söz alarak, adalet istediklerini belirtti. Olayda yaralanan ve davada müşteki olarak yer alan Uğur Taşkın ise, ölümden döndüğünü ve davacı olduğunu beyan etti.

“Samimiyetle söylüyorum mağdurum”

Sanık Ayhan Arslan'ın avukatının tahliye ve beraate ilişkin beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Arslan, “Samimiyetle söylüyorum mağdurum. 15-20 kişiyi bıçaklayabilirdim ama böyle bir şey yapmadım. Kaçtıkça üstüme geldiler” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Elena Duşcova hakkında ‘Suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme' suçundan cezalandırılması istense de suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Mahkeme, sanık Ayhan Arslan'ın Yunus Emre İzol'un ölümüne ilişkin ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına ve İzol'un sanığı tahrik niteliğinde eylemde bulunduğuna dair delil bulunmadığı gerekçesiyle tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına ve yargılama süresince pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında indirim uygulanmamasına karar verdi.

Sanık Ayhan Arslan'ın Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın'a karşı ‘Kasten yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 1'er yıl hapse mahkum eden mahkeme, eylemin bıçakla gerçekleşmesi dolayısıyla yarı oranda artırım 1 yıl 6'şar aydan 3 yıl hapse mahkum ederek indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanık Ayhan Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 27 Ocak 2018 tarihinde saat 23.00 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi'nde meydana geldiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Ayhan Arslan'ın kadın arkadaşı şüpheli Elena Duşcova ile birlikte Aksaray'da eğlenip alkol aldıktan sonra suç yerine geldiklerini, iddialara göre bir erkek şahsın Elena Duşcova'nın telefonunu çaldığı ve o sırada oradan geçmekte olan yabancı uyruklu bir kadının Duşcova'ya senin telefonun mu çalındı diye sorması üzerine şüpheliler Ayhan Arslan ile Elena Duşcova'nın yabancı uyruklu kadından şüphelenerek onu tutmaya çalıştıkları kaydedilmişti.

Şüpheli Elena Duşçova'nın yabancı uyruklu kadını darp etmesinin ardından etrafta bulunan şahısların olaya müdahale etmek istediklerinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli Ayhan Arslan'ın cebinden çıkardığı bıçakla etrafındaki şahıslara saldırdığı ve Yunus Emre İzol, Abdülhamit Akın ile Uğur Taşkın'ın yaralandıkları, İzol'un kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Ayhan Arslan'ın, ‘Kasten öldürme' ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar, şüpheli Elena Duşcova'nın ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.