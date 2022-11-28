Fatih'te kavgayı ayırmak isteyen vatandaş hayatını kaybetti

Fatih'te iki kişi arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen Hakim İşiden, olayda ateşlenen silahtan çıkan mermi sonucu hayatını kaybetti. Olayın faili olduğu iddia edilen şüpheli G.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay bugün saat 09.30'da Fatih Haseki Sultan Mahallesi Süleyman Özbek Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.T. ve G.A. arasında tartışma çıktı. Kıraathanede başlayan tartışma dışarıya taşarak kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan 46 yaşındaki Hakim İşiden ise iddiaya göre tarafları ayırmak için müdahale etmek istedi. Edinilen bilgilere göre kavgada G.A.'nın silahından çıkan mermilerden biri Hakim İşiden'in kalbine diğeri de E.T.'nin bacağına isabet etti. Yaralıların olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakim İşiden ve E.T.'yi hastaneye kaldırdı.

Olayın faili yakalanarak gözaltına alındı

İki kişiyi vurduğu belirtilen şüpheli G.A.'nin ise eşini arayarak "Bir kişiyi vurdum" dedikten sonra sonra kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırma sonucunda şüpheli G.A.'yı iş yerinde yakaladı.

Ölen kişinin yakınları kıraathanenin camlarını kırdı

Hayatını kaybeden Hakim İşiden'in yakınları kavganın çıkış noktası olarak iddia edilen kıraathanenin camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.