Fatih'te kıraathaneye baskın: 120 bin 840 lira ceza kesildi

Fatih'te bir kıraathanenin faaliyette olduğu ve içinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, adreste denetim yaptı. İçeride bulunan işyeri sorumlusu Bayram B. ile birlikte toplam 38 şahsa 120 bin 840 lira idari para cezası kesildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok noktada polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda 6 Aralık'ta Fatih'te Ali Kuşçu Mahallesi Kıztaşı Caddesinde bulunan bir kıraathanenin faaliyette olduğu ve içerisinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Aynı gün saat 21.40 sıralarında adreste gerçekleştirilen denetimlerde işyerinin ruhsatsız olduğu ve içeride işyeri sorumlusu Bayram B. isimli şahısla birlikte toplam 38 şahsın bulunduğu tespit edildi. Kıraathanede bulunan şahısların her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplamda 120 bin 840 lira idari para cezası kesildi.