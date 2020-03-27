Fatih'te kıraathaneye ‘virüs' baskını

İstanbul'da korona virüsünü hiçe sayıp okey oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi. İş yeri mühürlenirken, işletme sahibine para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Karagümrük Mahallesi Prof. Naci Şensoy Caddesi'nde kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğunu belirledi. Polis, söz konusu kıraathaneye baskın düzenledi. Dış cephesi gazete kâğıtları ile kapatılarak kamufle edilen ve kapısı içeriden kilitli olan kıraathanede oyun oynandığı tespit edildi. Baskında iş yeri mühürlenerek, işletme sahibi İbrahim A.'ya (55) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında 392 TL idari para cezası kesildi. Salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede toplu olarak okey oynayanlar dışarı çıkartıldıktan sonra iş yerinin kapatıldığı bildirildi.