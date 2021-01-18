Fatih'te kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler cadde ve sokaklarda tuzlama ve süpürme çalışmalarıyla yolları açıyor.

Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarısının ardından çalışmalara başlayan Fatih Belediyesi ekipleri, kış şartlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Fatih Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı uyarısının ardından başlattığı kış şartlarıyla mücadelesine tüm birimlerin koordineli yürüttüğü çalışmalarla aralıksız devam ediyor. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler, hastanelerin girişleri ve içleri başta olmak üzere ilçe genelinde mahalle bazlı tuzlama ve süpürme çalışması yapıyor. İlçe sakinlerinin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaları durumunda 444 0 176 numaralı telefondan Fatih Belediyesi İletişim Merkezi (FABİM)i ile irtibata geçebilirler.

Yoğun kar yağışına rağmen 24 saat çalışan ekipler, trafik ve insan sirkülâsyonunun yoğun olduğu ana arterlerde, tüm cadde ve sokaklarda, kamu binaları ve hastane çevrelerinde, halka açık pazar yerlerinde, cami girişleri ve vatandaşların yaya olarak kullandığı avlularında çalışmalarına devam ediyor.