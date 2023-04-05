Fatih'te korkunç cinayet: 16 yaşındaki yabancı uyruklu genç elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Fatih'te bir otelde çalışan Afganistan uyruklu 16 yaşındaki genç, evinde elleri ve ayakları önden bağlanmış halde ölü bulundu. Gencin boğularak öldürüldüğü tespit edilirken, aralarında gencin babasının da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 1 Nisan Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde çalışan Afganistan uyruklu A.Ş. (16) evinde elleri ve ayakları önden bağlanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adreste inceleme yaptı. A.Ş'nin aynı evde babası Murad Ş. (40), Afganistan uyruklu Suhrap S. (18) ve yine Afganistan uyruklu H.S. (16) ile birlikte kaldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede talihsiz gencin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Detaylı araştırmalarda ise evde olağan dışı herhangi bir dağınıklığın olmadığı, A.Ş'ye ait özel eşyaların içeride olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Suhrap S. ve baba Murad Ş. isimli şahıslar Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yaşı küçük olan H.S. ise Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.

Suhrap S. ve H.S.'nin ifadelerinde aynı evde 4 kişi kaldıklarını, kendilerinin saat 23.45 sıralarında işten eve geldiklerini, kapının açık olduğunu, A.Ş'yi ölü olarak bulduklarını ve ardından polise haber verdiklerini iddia ettikleri öğrenildi.