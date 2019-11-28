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Fatih'te korkutan gecekondu yangını

Fatih’te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Fatih'te 2 katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Fatih'te 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken yangının çevrede korkuya neden olduğu görüldü.

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