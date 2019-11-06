Fatih'te korkutan yangın

Fatih'te 4 katlı bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın nedeniyle 1'i çocuk 18 kişi içeri de mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, hatalı araç parkları nedeniyle sokağa giremezken, dumandan etkilenen çocuk pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Binada mahsur kalan 18 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Yangın, saat 14:30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Tercüman Yunus Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bütün binayı sardı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye hatalı parklar nedeniyle sokağa giremedi

İhbar üzerine olay yerine gelmeye çalışan itfaiye ekipleri, sokak üzerindeki araçların hatalı parkları nedeniyle sokağa giremedi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde dumandan etkilenerek mahsur kalan 1'i çocuk 18 kişiyi tahliye etti. O esnada evinde beslediği tavşanı kafesine koyarak pencereye çıkan çocuğun yardım istemesi kameralara yansıdı. İtfaiye personelinin yardımıyla kurtarılanlar olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrası söndürülen yangının ardından sokak üzerinde yaşanan panik anları son buldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.