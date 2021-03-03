Fatih'te korkutan yangın: Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Fatih'te dört katlı bir binada yangın çıkarken, mahallede büyük panik yaşandı.

Olay, saat 16.10 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta bulunan dört katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın zemin katında bulunan kömürlükte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kömürlükten yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı ve apartmanın giriş kapısından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Ekipler kısa süre içerisinde olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

“Siyah dumanların yükseldiğini gördüm”

Yangını görüp itfaiyeyi aradığını söyleyen Erkay Bilgiç, “Sokaktan geçerken hem çatıdan hem de apartmanın giriş kapısından siyah dumanların yükseldiğini gördüm. Etrafta kablo yanığı gibi bir koku da vardı bu yüzden itfaiyeyi aradım. Daha sonra tekrar aradım çünkü binanın en üst katında bir kadın ve çocuğu gördüm. Belki dumandan etkilenirler diye aşağı ininde diyemedim. Daha sonra itfaiye de kısa süre içerisinde geldi zaten” dedi.

Dört katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Mahalleliye büyük panik yaşatan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.