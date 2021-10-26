Fatih'te kurallara uymayan elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

Fatih'te trafik ekipleri tarafından elektrikli scooterlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde kurallara uymayan, yük taşıyan ve elektrikli scooteru 2 kişi kullanan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te elektrikli scooter denetimi yapıldı. Saat 12.00'de başlayan denetimde, elektrikli scoter kullanan bireyler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde elektrikli scooterlar ile ilgili olan kurallar çerçevesinde kurallara uymayan ve kullanıma yasak olan yerde kullananlara, üzerinde 2 kişi seyahat edenlere, yük taşıyan ve trafikte diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücülere 314 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan kent genelinde elektrikli scooterlara yönelik yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.