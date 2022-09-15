Fatih'te kuyumcuyu soymaya kalkan şüphelilerin polisi görünce kaçtığı anlar kamerada

İstanbul Fatih'te gece yarısı kuyumcu dükkanına giren 4 şüpheli, caddede devriye atan polis aracını görünce geldikleri otomobile binerek kaçtı. Şüphelilerin kuyumcuya girdiği ve sonrasında kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 9 Eylül Cuma günü Beyazıt Yeniçeriler Caddesi'nde saat 04.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kuyumcuyu soymak için araçla gelen 4 şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra harekete geçti. Şüphelilerden 3'ü kuyumcunun kepengini açarak ellerindeki çuvallarla içeri girdi. Diğer şüpheli de dışarıda bekleyerek gözcülük yaptı. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, caddede devriye atan polis aracını görünce arkadaşlarına haber verdi. Polis aracının geldiğini görünce paniğe kapılan şüpheliler, kuyumcudan hiçbir şey alamadan çıktı. Geldikleri otomobile binen şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin soygun girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kepengi kaldırıp içeri girdiği, polis aracının tepe ışıklarını fark edince otomobile binerek kaçtıkları görüldü.