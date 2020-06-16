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Fatih'te LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi ilçede bulunan 42 okulu 20 Haziran’daki LGS öncesi dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi ilçede bulunan 42 okulu 20 Haziran'daki LGS öncesi dezenfekte etti.


20 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS sınavı öncesi Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen listeye göre Fatih'te 42 okul, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri dezenfeksiyon ekipleri tarafından sınava hazır hale getirildi. Çalışmalara okul yönetimi ve öğretmenler nezaret etti. Derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları ve okul bahçesindeki oturma grupları dezenfekte edildi.


12 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekibi okullarda Sağlık Bakanlığından onaylı olan, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip dezenfektan kullandı. Kullanılan dezenfektanların uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara hiçbir zararı bulunmadığı kaydedildi.

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