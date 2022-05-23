İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih'te lüks otelin çatısında yangın

Fatih’te lüks bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Fatih'te lüks bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi.


Yangın, akşam saat 22.45 sıralarında Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelde meydana geldi. Otelin çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, çatıda çıkan ufak çaplı yangını söndürdü. Otelde kalan ve çoğunluğu turistlerden oluşan vatandaşlar tahliye edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.